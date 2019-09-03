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Batman'da saldırıya uğrayan bekçi Vezir Gülmerkal hayatını kaybetti

Bekçi Vezir Gülmerkal, devriye görevinin ardından evine giderken, husumetli olduğu kişinin silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi

Batman'da saldırıya uğrayan bekçi Vezir Gülmerkal hayatını kaybetti

Batman'da silahlı saldırıya uğrayan bekçi Vezir Gülmerkal (26) hayatını kaybetti.

GAP Mahallesi'nde devriye görevinin ardından evine giden bekçi Gülmerkal (26), ismi öğrenilemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Ağır yaralanan Gülmerkal 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan ve henüz kimliği açıklanmayan saldırganın aralarındaki husumet dolayısıyla saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #batman
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