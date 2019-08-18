Sason ilçesinde şarampole devrilen kamyonetteki anne ile oğlu hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Batman'ın Sason ilçesinde şarampole devrilen kamyonetteki 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Yücebağ Beldesi Günlüce köyünden Sason'a giden Arslan Acet yönetimindeki 61 FH 105 plakalı kamyonet, şarampole devrildi.



Kazada anne Halise ile askerden yeni gelen oğlu Serkan Acet olay yerinde hayatını kaybetti.



Ağır yaralanan Şazin, Şahabettin ve Cuma Acet ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Sason Devlet Hastanesine kaldırıldı.