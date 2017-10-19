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Batman'da turizm canlanıyor

Batman'dan Bitlis'e kadar uzanan Garzan Baraj Gölü üzerinde yöre halkının yaptığı turlar, turizme katkı sağlıyor. Turizmin gelişmesi için çaba gösteren yöre sakinleri, bölgenin terörle anılmasını istemiyor.

Batman'da turizm canlanıyor

Batman'ın Kozluk ilçesi'nde bulunan Garzan Baraj Gölü bölgede turizmi tekrar canlandırdı.

Baraj Gölüne kıyısı olan köylerde yaşayanlar, kendi imkanlarıyla yaptıkları sallarla baraj gölünde tur düzenliyor. 

Tur kapsamında Bitlis sınırına kadar olan köyleri gezebilir, yörenin doğal güzelliklerini görebilirsiniz. 

Bölgenin terör tehdidinin kalmadığını belirten vatandaşlar turizm faaliyetlerinden umutlu. 


ulusal.com.tr
 

Etiketler; #batman #bitlis
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