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Batman merkezli 12 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 18 gözaltı

FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik Batman merkezli 12 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Batman merkezli 12 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 18 gözaltı
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Batman merkezli 12 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 18 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Batman'ın da bulunduğu 12 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

Kaynak: AA
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