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Batman merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 25 gözaltı

Batman Merkezli 15 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 25 kişi yakalandı.

Batman merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 25 gözaltı

Alınan bilgiye göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin emniyet içerisindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince arasında Denizli, Bursa, Balıkesir, Kütahya, Diyarbakır, Adıyaman, Düzce, Konya ve Mersin'in de bulunduğu 15 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #batman #fetö
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