Burası Batman'ın Sason ilçesi..
Sağanak yağışlar, tonlarca çileği tarlada bıraktı...
Çilek tarlalarındaki ürünlerin yarısının çürümesine neden yağış Batmanlı üreticileri zor durumda bıraktı.
Son bir haftadır bölgede etkili olan yağışa bahçeler açık olduğu için önlem anınamıyor..
Üreticiler şimdi, hasar tespit çalışmalarının yapılmasını istiyor.
ulusal.com.tr
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