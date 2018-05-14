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Batman sağanak yağışlar, tonlarca çileği tarlada bıraktı

Batman Sağanak yağışlar, tonlarca çileği tarlada bıraktı. Çilek tarlalarındaki ürünlerin yarısının çürümesine neden olan yağışlar nedeniyle üreticilerin yaptığı hesaplar da alt üst oldu...

Batman sağanak yağışlar, tonlarca çileği tarlada bıraktı
Burası Batman'ın Sason ilçesi.. 

Sağanak yağışlar, tonlarca çileği tarlada bıraktı...

Çilek tarlalarındaki ürünlerin yarısının çürümesine neden yağış Batmanlı üreticileri  zor durumda bıraktı. 

Son bir haftadır bölgede etkili olan yağışa bahçeler açık olduğu için önlem anınamıyor.. 

Üreticiler şimdi, hasar tespit çalışmalarının yapılmasını istiyor.


ulusal.com.tr
 
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