Batman Valiliği havai fişek satışını yasakladı

Batman Valiliği, kentteki havai fişek satışını ikinci bir emre kadar yasakladığını duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Batman Valiliği havai fişek satışını yasakladı
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Yapılan açıklamada, son dönemde gösteri, yürüyüş ve protesto gibi etkinliklerde sıkça kullanılan havai fişeklerin, güvenlik ve kamu düzeni açısından risk oluşturduğu belirtildi. Bu nedenle, havai fişek satışı geçici bir süreliğine durduruldu.

Açıklamada, "Havai fişeklerin bakkal, kırtasiye, market, büfe ve bunun gibi yerlerde satıldığı, bu maddelerin küçük çocuklar tarafından kullanılması sonucu yaralanmalara yol açtığı müşahede edilmiştir. Gerekli güvenlik önlemleri alınmadan kullanılan piroteknik maddelerden kaynaklanan yaralanma, ölüm ve bu maddelerin izinsiz, zamansız veya uygunsuz yerlerde kullanımından ötürü vatandaşlarda meydana gelen korku, heyecan ve paniğin önlenmesi, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. Mülki sınırlar içerisinde havai fişeklerin bakkal, market, kırtasiye ve yetkisiz kişiler tarafından ve satış izni bulunan av bayileri tarafından izinli-izinsiz kişilere satılması ve kullanılması ikinci bir emre kadar yasaklandı. Bu karara istinaden havai fişek satışı yapan ve kullananlara gerekli cezai müeyyide uygulanacak" denildi.

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