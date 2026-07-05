Batman'da 19 yıllık faili meçhul çözüldü! Töre cinayetinde 6 kişi tutuklandı

Batman'ın Kozluk ilçesinde 2007 yılında işlenen ve uzun yıllar boyunca hiçbir iz bulunamayarak tozlu raflara kaldırılan Aydın Özcan cinayeti, jandarmanın titiz ve ısrarlı takibi sonucu 19 yıl sonra çözüldü.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Batman'da 19 yıllık faili meçhul çözüldü! Töre cinayetinde 6 kişi tutuklandı
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 Geçmişe dönük faili meçhul dosyaları yeniden açan güvenlik güçlerinin derinlemesine yürüttüğü teknik ve fiziki istihbarat çalışmaları, korkunç cinayetin arkasındaki sır perdesini tamamen araladı.

Elde edilen yeni deliller ve tanık ifadeleri doğrultusunda, Aydın Özcan'ın "töre ve namus saikiyle" planlanarak vahşice katledildiği saptandı.

3 İLDE EŞ ZAMANLI ŞAFAK OPERASYONU

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen derinlemesine soruşturmada, cinayetle bağlantısı olduğu belirlenen şüphelilerin adresleri ve saklanma yerleri tek tek tespit edildi.

1 Temmuz 2026'da Düğmeye Basıldı: Batman merkezli olmak üzere 3 farklı ilde belirlenen hücre evleri ve adreslere jandarma komando ve asayiş ekiplerince eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.
10 Gözaltı: Düzenlenen nokta operasyonlar kapsamında cinayet şüphelisi olan 10 kişi kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

6 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Batman İl Jandarma Komutanlığı’ndaki sorgu ve yasal işlemleri tamamlanan 10 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlılar hakkında karar çıktı:

Cezaevine Gönderildiler: Hakim karşısına çıkarılan 10 şüpheliden 6'sı, "Tasarlayarak ve töre saikiyle kasten öldürme" suçundan tutuklanarak Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgisi kısıtlı bulunan diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarmanın bu başarılı operasyonu, üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin hiçbir suçun cezasız kalmayacağını bir kez daha kanıtlamış oldu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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