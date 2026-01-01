Batman’da 2 Ocak’ta okullar tatil mi? Batman’da yarın okullar olacak mı?

Batman Valiliği, olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmesi üzerine eğitim-öğretime bir gün daha ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre gece saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının daha da düşmesinin beklendiği belirtildi.

Buna bağlı olarak buzlanma ve don riskinin artacağı ifade edilirken, 2 Ocak 2026 Cuma günü Batman il genelinde resmî ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi. Aynı gün engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Valilik, vatandaşlara buzlanma, don ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olma çağrısı yaptı. Ayrıca valiliğin resmî hesapları dışında hazırlanan görsellerle yapılan sahte paylaşımlar hakkında yasal işlem başlatıldığı ifade edildi.