Batman'da 22 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Batman'da, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sırasında bir akaryakıt tankerinde 22 ton 776 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.
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Batman'da, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sırasında bir akaryakıt tankerinde 22 ton 776 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Batman-Bitlis yolu üzerinde durdurulan tankerle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı ve haklarında yasal işlem başlatıldı.
Kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı