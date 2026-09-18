Batman’da aile faciası: Baba, eşi ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti

Batman'ın Kozluk ilçesinde bir eve dehşet çöktü. Henüz nedeni bilinmeyen bir cinnetle mutfaktan aldığı bıçağı eline alan baba, önce eşini ve 2 çocuğunu öldürdü, ardından kendini iple asarak yaşamına son verdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Batman’da aile faciası: Baba, eşi ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti
Yayınlanma: Güncellenme:

Olay, Batman'ın Kozluk ilçesinde meydana geldi. Ali Pınar isimli şahıs, evinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı cinnet getirdi. Mutfaktan aldığı bıçakla önce eşine, ardından 2 çocuğuna saldıran Pınar, aile bireylerini öldürdü. Evden yükselen çığlık seslerini duyan çevre sakinleri durumu yetkililere bildirdi.

BABA DA KENDİNİ ASARAK İNTİHAR ETTİ

İhbarın ardından olay yerine 112 acil sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri güçleri sevk edildi. Ekiplerin eve girmesiyle birlikte tablo ortaya çıktı: Eşini ve 2 çocuğunu bıçakla öldüren Ali Pınar, daha sonra kendini iple asarak intihar etmişti. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede evde bulunan 4 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan işlemlerin ardından 4 kişiye ait cenazeler, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.

İstanbul'da sular kesiliyor! İSKİ'den 'planlı kesinti' alarmı! O ilçeler hazır olsunİstanbul'da sular kesiliyor! İSKİ'den 'planlı kesinti' alarmı! O ilçeler hazır olsunYurt
7 aylık hamile kadının ölümünde kan donduran detaylar: Eşi tutuklandı7 aylık hamile kadının ölümünde kan donduran detaylar: Eşi tutuklandıYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

batman
Günün Manşetleri
TOKİ borcunu peşin ödeyene yüzde 25 indirim
3 milyar dolarlık vurgun iddiasında dev operasyon
Borsada manipülasyon operasyonu!
Hürmüz Boğazı'nda sıcak çatışma!
Bakırköy Başsavcılığı düğmeye bastı!
Sağanak yağmur kapıyı çaldı, o illere sel uyarısı
Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı!
"Son çeteyi çökertinceye kadar mücadele bitmeyecek"
Yasa dışı bahis operasyonunda 22 şüpheli tutuklandı
Binlerce IBAN bilgisi yasa dışı bahis sitelerinde görüntülendi!
Çok Okunanlar
Sağanak yağmur kapıyı çaldı, o illere sel uyarısı Sağanak yağmur kapıyı çaldı, o illere sel uyarısı
10 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! 10 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu!
Altında cuma hareketliliği! Gram altın ve çeyrek rekor kırıyor: İşte 18 Eylül güncel fiyatlar Altında cuma hareketliliği! Gram altın ve çeyrek rekor kırıyor: İşte 18 Eylül güncel fiyatlar
Akaryakıtta tarihi seviyeler! İşte 18 Eylül güncel fiyat listesi Akaryakıtta tarihi seviyeler! İşte 18 Eylül güncel fiyat listesi
İstanbul barajlarında son durum ne? İstanbul barajlarında son durum ne?