Batman’da aile faciası: Baba, eşi ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti

Olay, Batman'ın Kozluk ilçesinde meydana geldi. Ali Pınar isimli şahıs, evinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı cinnet getirdi. Mutfaktan aldığı bıçakla önce eşine, ardından 2 çocuğuna saldıran Pınar, aile bireylerini öldürdü. Evden yükselen çığlık seslerini duyan çevre sakinleri durumu yetkililere bildirdi.

BABA DA KENDİNİ ASARAK İNTİHAR ETTİ

İhbarın ardından olay yerine 112 acil sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri güçleri sevk edildi. Ekiplerin eve girmesiyle birlikte tablo ortaya çıktı: Eşini ve 2 çocuğunu bıçakla öldüren Ali Pınar, daha sonra kendini iple asarak intihar etmişti. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede evde bulunan 4 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan işlemlerin ardından 4 kişiye ait cenazeler, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.