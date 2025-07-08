Batman'da aile faciası! Eşini ve 2 çocuğunu bıçakladı, cami tuvaletinde yakalandı

Olay, Batman'ın Pazaryeri Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 53 yaşındaki İsmet A. ile 49 yaşındaki eşi Gülseren A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, şiddete dönüştü.

Öfkesine hakim olamayan İsmet A., eşi Gülseren A.'yı bıçakla yaraladı. Annesini korumaya çalışan çocukları E.A. ve A.A. da babaları tarafından bıçaklandı. İki çocuğunu da bıçaklayan zanlı, olay yerinden kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve çocukları ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan zanlının izini sürdü. Yapılan çalışmalar sonucunda İsmet A., bir caminin tuvaletinde saklanırken yakalanarak gözaltına alındı.