Batman’da araca silahlı saldırı: Anne, baba ve 2 çocuk hayatını kaybetti

Batman’ın Beşiri ilçesinde dehşet dolu bir saldırı yaşandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, 14 Eylül saat 22.55 sıralarında Eskihamur köyü yolunda seyir halinde olan M.Ş. yönetimindeki araca kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda, sürücü M.Ş. ile araçta bulunan eşi T.Ş., kızı E.Ş. ve oğlu A.Ş. olay yerinde hayatını kaybetti.

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:



“Olaya ilişkin cumhuriyet savcılığınca adli tahkikat başlatılmış olup, güvenlik birimlerimizce olayın aydınlatılmasına yönelik çalışmalara ivedilikle başlanılmıştır. Gelişmelerden basın ve kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.”

Polis ve jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı operasyon başlatırken, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.