Batman’da araca silahlı saldırı: Anne, baba ve 2 çocuk hayatını kaybetti

Batman’ın Beşiri ilçesinde seyir halindeki bir araca düzenlenen silahlı saldırıda anne, baba ve 2 çocuk yaşamını yitirdi. Valilik, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldığını açıkladı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Batman’da araca silahlı saldırı: Anne, baba ve 2 çocuk hayatını kaybetti
Yayınlanma: Güncellenme:

Batman’ın Beşiri ilçesinde dehşet dolu bir saldırı yaşandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, 14 Eylül saat 22.55 sıralarında Eskihamur köyü yolunda seyir halinde olan M.Ş. yönetimindeki araca kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda, sürücü M.Ş. ile araçta bulunan eşi T.Ş., kızı E.Ş. ve oğlu A.Ş. olay yerinde hayatını kaybetti.

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Olaya ilişkin cumhuriyet savcılığınca adli tahkikat başlatılmış olup, güvenlik birimlerimizce olayın aydınlatılmasına yönelik çalışmalara ivedilikle başlanılmıştır. Gelişmelerden basın ve kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.”

Polis ve jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı operasyon başlatırken, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Portakal koparma tartışması silahlı kavgaya döndü: Kavgayı balkondan izleyen kadın yaralandıPortakal koparma tartışması silahlı kavgaya döndü: Kavgayı balkondan izleyen kadın yaralandıYurt
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan sert çıkış: "Maç sırasında bir ara takımı sahadan çekmeyi bile düşündük"Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan sert çıkış: "Maç sırasında bir ara takımı sahadan çekmeyi bile düşündük"Spor
Türk kökenli Sinan Selen, Almanya’nın iç istihbarat kurumu Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın başkanı olduTürk kökenli Sinan Selen, Almanya’nın iç istihbarat kurumu Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın başkanı olduGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

batman silahlı saldırı
Günün Manşetleri
Yılın ödüllü astronomi fotoğrafları açıklandı
EuroBasket 2025’te Türkiye Avrupa ikincisi oldu
Esenyurt ilçe kongresinde partililer birbirine girdi!
Can kaybı 64 bin 871’e yükseldi
Özgür Özel ile Ümit Özdağ’dan CHP Genel Merkezinde
Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonu
Gürsel Tekin’den Özgür Özel’e sert yanıt
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu
Denizli’de krom madeninde göçük
8 üye Polonya bayraklı teknede yakalandı
Çok Okunanlar
Batman’da silahlı saldırı: Aynı aileden 4 kişi öldü Batman’da silahlı saldırı: Aynı aileden 4 kişi öldü
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan sert çıkış Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan sert çıkış
Portakal koparma tartışması silahlı kavgaya döndü Portakal koparma tartışması silahlı kavgaya döndü
Almanya'da iç istihbaratın başına bir Türk atandı Almanya'da iç istihbaratın başına bir Türk atandı
Nurullah Efe Ankut gözaltına alındı Nurullah Efe Ankut gözaltına alındı