Batman'da baraj gölünde kadın cesedi bulundu

Olay, Hasankeyf ilçesinde yer alan Zeynel Bey Türbesi çevresindeki Ilısu Baraj Gölü havzasında meydana geldi. Bölgeden geçen vatandaşlar, su yüzeyinde hareketsiz duran bir kişiyi fark etmelerinin ardından durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Gelen ihbar üzerine jandarma, sağlık ve ilgili arama kurtarma ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

SUDAN ÇIKARILAN KADININ KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Görevli ekiplerin baraj gölünde gerçekleştirdiği müdahale sonucunda karaya çıkarılan kişinin yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Olay yerinde yapılan ilk inceleme ve kimlik tespiti çalışmalarında, cansız bedenin Lale Uluç isimli kadına ait olduğu tespit edildi. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Cumhuriyet savcısı, cesedin bulunduğu alanda ve çevresinde detaylı bir inceleme gerçekleştirdi.

Savcılık makamının olay yerindeki yasal işlemlerini tamamlamasının ardından Lale Uluç'un cenazesi, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Uluç'un boğulma neticesinde mi yoksa başka bir etkenle mi yaşamını yitirdiği, burada gerçekleştirilecek otopsi işlemleri ve tıbbi incelemelerin ardından tam olarak netlik kazanacak.

Jandarma ekipleri, ölüm olayının arka planını aydınlatmak amacıyla başlattığı geniş çaplı soruşturmayı tüm detaylarıyla sürdürüyor.