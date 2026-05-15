Batman’da dehşet anları! Yıldırım isabet eden çoban ağır yaralandı

Olay, Eskihamur köyünün çıkışında yer alan merada meydana geldi. Hayvanlarını otlatmak amacıyla araziye çıkan 38 yaşındaki Ş.A., aniden bastıran sağanak ve dolu yağışına yakalandı. Yağışın şiddetini giderek artırmasıyla birlikte bölgeye düşen yıldırım doğrudan Ş.A.'ya isabet etti.

Yıldırım çarpması sonucu ağır yaralanan çobanın durumunu çevredeki köylüler fark etti. Vatandaşların vakit kaybetmeden jandarmadan yardım istemesi üzerine olay yerine hızla 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, bilinci kapalı haldeki Ş.A.'ya ilk müdahaleyi olayın yaşandığı merada gerçekleştirdi.

YETKİLİLERDEN PEŞ PEŞE UYARILAR GELDİ

Arazideki ilk müdahalenin ardından vakit kaybedilmeden hastaneye kaldırılan Ş.A., buradaki işlemlerinden sonra tam donanımlı ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri yaşanan olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, yetkililer bölgede etkisini sürdüren yağışlı hava dalgasına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.