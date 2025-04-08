Batman'da ender rastlanan büyük kurt görüntülendi

Bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği anlarda, kurt sakin bir şekilde ilerleyerek çevresine zarar vermeden yol almasıyla dikkat çekti. Bu nadir görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı ve bölgedeki doğal yaşamın korunması ile gözlemlenmesi adına önemli bir fırsat olarak değerlendirildi.

Vatandaşlar, böyle ender bir ana tanıklık etmekten büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.