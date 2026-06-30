Batman'da feci olay! Otomobilin camından sarkan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Batman'da arkadaşıyla parkta vakit geçirdikten sonra eve dönmek üzere yola çıkan 19 yaşındaki Muhammed Karabaş, seyir halindeki otomobilin camından sarktığı sırada yola düşerek hayatını kaybetti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Batman'da feci olay! Otomobilin camından sarkan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti
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Olay, Batman merkez Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte dışarı çıkan 19 yaşındaki Muhammed Karabaş, hareket halindeki bir otomobilin camından sarktığı esnada dengesini kaybederek hızla asfalt zemine düştü. Başından aldığı ağır darbelerle yola savrulan genç, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, Muhammed Karabaş (19) ile arkadaşı C.E. (21), akşam saatlerinde vakit geçirmek amacıyla Millet Parkı’na gitti. Burada bir süre zaman geçiren ikili, daha sonra evlerine dönmek üzere sürücü C.E.’nin idaresindeki 06 HB 7372 plakalı otomobille yola koyuldu. Aracın seyir halinde olduğu esnada Karabaş, otomobilin açık olan camından dışarı doğru sarktı. Bu sırada dengesini kaybeden genç adam, ani bir şekilde hareket halindeki araçtan yola fırlayarak ağır şekilde yaralandı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Arkadaşının yola düştüğünü gören sürücü C.E., başından ciddi şekilde yaralanan Karabaş'ı vakit kaybetmeden kazanın yaşandığı aynı araçla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Hastanenin acil servisinde hemen tedavi altına alınan Muhammed Karabaş, doktorların tüm çabalarına rağmen hayata tutunmayı başaramadı.

Gencin cansız bedeni, hastane morgunda yapılan otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından defnedilmek üzere acılı ailesine teslim edildi. Yaşanan feci kazanın ardından otomobil sürücüsü C.E., emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Gözaltındaki sürücünün karakoldaki ifade ve emniyet işlemleri sürerken, adli makamlar olayla ilgili geniş çaplı incelemesine devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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