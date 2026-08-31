Batman'da kan donduran cinayet! 30 yaşındaki şüpheli annesini öldürdü

Batman'ın Petrolkent Mahallesi'nde meydana gelen olayın hemen ardından, cinayeti işlediği öne sürülen H.C. (30) doğrudan Batman İl Emniyet Müdürlüğüne gitti. Şüpheli, emniyet güçlerine annesini öldürdüğünü itiraf ederek kendi iradesiyle teslim oldu.

CANSIZ BEDENİ ÇÖP KONTEYNERİNİN YANINDA BULUNDU

Teslim olan şüphelinin verdiği bilgiler doğrultusunda hızla harekete geçildi. Adrese sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları aramada anne Seve Cihangir’in cansız bedenini evin avlusunda yer alan çöp konteynerinin hemen yanında buldu. Güvenlik güçleri tarafından olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından kadının cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Psikolojik rahatsızlığının bulunduğu ileri sürülen H.C.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İfade sürecinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi.