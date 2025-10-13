Batman’da kurşun yağmuru! Polis dahil 7 kişi yaralandı

Batman’da 8 Ekim günü merkez GAP Mahallesi Sedat Özevin Caddesi üzerinde meydana gelen olay, akşam saatlerinde iki grup arasında çıkan tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesiyle başladı.

Kavga sırasında ateşlenen silahlardan çıkan mermiler sonucunda 1’i polis olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın ardından bölgeyi güvenlik çemberine alarak geniş çaplı inceleme başlattı.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili olarak yaptıkları araştırma sonucu olaya karıştığı belirlenen 8 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, olayda kullanıldığı tespit edilen 1 tabanca ve 12 mermi ele geçirildi. Silah ve mühimmat, delil olarak emniyet birimlerince muhafaza altına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Yapılan sorgu ve mahkeme sürecinin ardından D.A., H.A., O.K. ve Ü.K. adlı 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer 4 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.