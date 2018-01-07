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Batman’da metruk evde çocuk cesedi bulundu

Bir evde erkek cesedinin bulunmasıyla ilgili inceleme yapan polis ekipleri, evin bitişiğindeki metruk bir evde de çocuk cesedi buldu

Batman’da metruk evde çocuk cesedi bulundu

Batman'da, dün bir evde erkek cesedinin bulunmasıyla ilgili inceleme yapan polis ekipleri, evin bitişiğinde bulunan metruk bir evde de çocuk cesedi buldu.

Alınan bilgiye göre, dün Cumhuriyet Mahallesi Aydınlar Caddesi 1504. Sokak'taki bir evde bulunan erkek cesedinin bulunmasıyla ilgili araştırma yapan polis ekipleri, evin bitişiğinde bulanan metruk bir evden de kötü koku gelmesi üzerine eve girdi.

Ekipler, evde yaptıkları incelemede bir çuvalda erkek çocuk cesediyle karşılaştı.

Ceset, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Üzerinde kimlik çıkmayan cesedin kısmen çörüdüğü öğrenildi.

Her iki olayın bir biriyle bağlantısı araştırılyor.
Aynı sokaktaki bir evde oturan vatandaşlardan Salih Durmaz, çocuk cesedinin bulunduğu evin yaklaşık 10 yıldır boş olduğunu söyledi.
Dün Batman'da, Sadullah Yüce, Cumhuriyet Mahallesi Aydınlar Caddesi 1504 Sokak'taki evini kiraya vermek için getirdiği kişiye evini gezdirdiği sırada banyoda battaniyeye sarılı erkek cesediyle karşılaşmş olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılmıştı.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #çocuk cesedi #batman
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