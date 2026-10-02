Batman'da restorana silahlı saldırı: Kar maskeli 2 kişi ateş açıp kaçtı

Batman'da motosikletle gelen kar maskeli iki kişi, GAP Mahallesi'ndeki bir restorana ateş açtı. Saldırıda yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar oluştu. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Batman'da restorana silahlı saldırı: Kar maskeli 2 kişi ateş açıp kaçtı
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Batman'da akşam saatlerinde bir restorana silahlı saldırı düzenlendi. Olay, GAP Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimlikleri henüz belirlenemeyen ve yüzlerinde kar maskesi bulunan 2 kişi, motosikletle restorana geldi.

RESTORANA İKİ EL ATEŞ ETTİLER

Şüphelilerin, restorana iki el ateş ettiği öğrenildi. Saldırganlar, ardından olay yerinden kaçarken havaya da üç el ateş etti ve hızla bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırıda yaralanan olmazken, restoranda maddi hasar oluştu.

Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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