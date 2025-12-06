Batman’da yeraltında bulunan camide akustik küpler ve çocuk mezarları tespit edildi

Batman’ın Sason ilçesinde köylüler, kayalık yamacın altında gizli bir oyuktan girilen ve içinde mihrap, küpler ile büyük bir mezar bulunan yeraltı camisini tesadüfen fark etti. Yapının tarihine ilişkin uzman incelemesi bekleniyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Batman’da yeraltında bulunan camide akustik küpler ve çocuk mezarları tespit edildi
Yayınlanma:

Batman’ın Sason ilçesine bağlı Karameşe köyü Gömek Yaylası’nda köylüler tarafından tesadüfen yeraltında tarihi bir cami bulundu. Cehennem Deresi yakınlarındaki yapının içindeki mimari detaylar, bilinmeyen bir döneme işaret ediyor.

Batman’da yeraltında bulunan camide akustik küpler ve çocuk mezarları tespit edildi - Resim : 1

BİLİNMEYEN MEZARLIK BULUNDU

Kayalık bir yamacın altındaki küçük bir oyuktan girilen yeraltı yapısında mihrap, duvarlara gömülü ve ses yalıtımı amacıyla kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda küp ile kimliği bilinmeyen büyük bir mezar tespit edildi.

Yapının bulunduğu alanda yapılan yüzey incelemesinde, aralarında çocuk mezarlarının da yer aldığı çok sayıda uzun mezar bulundu. Batman Valiliğince daha önce bölgede yapılan araştırmalarda elde edilen eserlerin Batman Kültür Envanteri'ne işlendiği bilinirken, bu yeraltı camisine dair herhangi bir kaydın bulunmaması dikkat çekti.

Batman’da yeraltında bulunan camide akustik küpler ve çocuk mezarları tespit edildi - Resim : 2

Caminin keşfine tanıklık eden doğa yürüyüşçüsü Sabahattin Atalay, Cehennem Deresi’nden geçtikten sonra karşılaştıkları manzara karşısında şaşkına döndüklerini belirterek, şunları söyledi:

“KARŞILAŞTIĞIMIZ MANZARA GERÇEKTEN ŞAŞIRTICIYDI”

“Gömek Yaylası'nda doğa yürüyüşü yaparken köylüler bir oyuk gösterdi. İçeri girince karşılaştığımız manzara gerçekten şaşırtıcıydı. Mihrap tamamen sağlamdı. Duvarların içine gömülü çok sayıda küp vardı, bunların akustik için kullanıldığı öğrendim. İçeride büyükçe bir mezar bulunuyor. Dışarı çıktığımızda da onlarca mezarın yaylaya yayıldığını gördük. Tarihin derinliklerinden çıkmış gibi bir yapı. Dönemi bilinmiyor, uzman incelemesi gerekiyor. Yaptığım araştırmada uzmanlar, yapının mimarisinin ilk bulgularla Orta Çağ - erken İslam dönemi veya daha eski bir kültüre işaret edebileceğini, ancak net tarihlemenin ancak kapsamlı bir arkeolojik çalışma ile yapılabileceğini belirttiler.”

İstanbul’da metrobüs durağında bayılan 14 yaşındaki çocuk aracın altında kaldıİstanbul’da metrobüs durağında bayılan 14 yaşındaki çocuk aracın altında kaldıYurt
Bu illerde kira fiyatlarını gören şaştı! İşte Türkiye’nin en uygun kiralı illeri...Bu illerde kira fiyatlarını gören şaştı! İşte Türkiye’nin en uygun kiralı illeri...Ekonomi
batman camii
Günün Manşetleri
“Haberler gerçek dışı, bahis söz konusu değil”
CHP'de yeni MYK belli oldu
Türk limanları Kasım ayında tarihi rekor kırdı
Gürbulak'ta 394 kilogram metamfetamin ele geçirildi
Tuzla'da fabrika yangını
Bakanlık ve kurumlarda üst düzey atamalar
Ünlü spikerler gözaltına alındı
Bahis skandalında kim, neden gözaltına alındı?
Futbolda bahis ve şike soruşturmasında yeni dalga
Sahte banka reklamlarıyla tuzak kurdular!
Çok Okunanlar
A101 06–12 Aralık haftanın yıldızları kataloğu yayımlandı! A101 06–12 Aralık haftanın yıldızları kataloğu yayımlandı!
Mevduatta altın dönem: Hangi banka daha çok kazandırıyor? Mevduatta altın dönem: Hangi banka daha çok kazandırıyor?
Türkiye genelinde sağanak alarmı Türkiye genelinde sağanak alarmı
Meteorolojiden son dakika uyarısı: Yarın fırtına ve sağanak yağmur etkili olacak! Meteorolojiden son dakika uyarısı: Yarın fırtına ve sağanak yağmur etkili olacak!
Altın yeniden yükselişte mi? Altın yeniden yükselişte mi?