Batman’da yeraltında bulunan camide akustik küpler ve çocuk mezarları tespit edildi

Batman’ın Sason ilçesine bağlı Karameşe köyü Gömek Yaylası’nda köylüler tarafından tesadüfen yeraltında tarihi bir cami bulundu. Cehennem Deresi yakınlarındaki yapının içindeki mimari detaylar, bilinmeyen bir döneme işaret ediyor.

BİLİNMEYEN MEZARLIK BULUNDU

Kayalık bir yamacın altındaki küçük bir oyuktan girilen yeraltı yapısında mihrap, duvarlara gömülü ve ses yalıtımı amacıyla kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda küp ile kimliği bilinmeyen büyük bir mezar tespit edildi.

Yapının bulunduğu alanda yapılan yüzey incelemesinde, aralarında çocuk mezarlarının da yer aldığı çok sayıda uzun mezar bulundu. Batman Valiliğince daha önce bölgede yapılan araştırmalarda elde edilen eserlerin Batman Kültür Envanteri'ne işlendiği bilinirken, bu yeraltı camisine dair herhangi bir kaydın bulunmaması dikkat çekti.

Caminin keşfine tanıklık eden doğa yürüyüşçüsü Sabahattin Atalay, Cehennem Deresi’nden geçtikten sonra karşılaştıkları manzara karşısında şaşkına döndüklerini belirterek, şunları söyledi:

“KARŞILAŞTIĞIMIZ MANZARA GERÇEKTEN ŞAŞIRTICIYDI”

“Gömek Yaylası'nda doğa yürüyüşü yaparken köylüler bir oyuk gösterdi. İçeri girince karşılaştığımız manzara gerçekten şaşırtıcıydı. Mihrap tamamen sağlamdı. Duvarların içine gömülü çok sayıda küp vardı, bunların akustik için kullanıldığı öğrendim. İçeride büyükçe bir mezar bulunuyor. Dışarı çıktığımızda da onlarca mezarın yaylaya yayıldığını gördük. Tarihin derinliklerinden çıkmış gibi bir yapı. Dönemi bilinmiyor, uzman incelemesi gerekiyor. Yaptığım araştırmada uzmanlar, yapının mimarisinin ilk bulgularla Orta Çağ - erken İslam dönemi veya daha eski bir kültüre işaret edebileceğini, ancak net tarihlemenin ancak kapsamlı bir arkeolojik çalışma ile yapılabileceğini belirttiler.”