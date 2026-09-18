Batman’daki aile faciasında 2,5 kiloluk altın detayı! Valilikten açıklama geldi

Batman Valiliği, Kozluk ilçesinde aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği olaya dair bir açıklama yayımladı. Açıklamada, olayın yaklaşık 2 buçuk kilogram altınla ilgili yaşanan bir anlaşmazlıktan kaynaklandığının değerlendirildiği ifade edildi.

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Valilikten yapılan açıklamaya göre 18 Eylül 2026 Cuma günü saat 14.00 sıralarında gelen bir ihbar üzerine güvenlik güçleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin adrese ulaşmasının ardından yapılan ilk inceleme, tablonun boyutunu ortaya koydu.

Olay yerindeki ilk bulgular, A.G.'nin (29) eşi S.G. (27) ile çocukları E.G. (2) ve M.P.G.'nin (1) kesici bir alet sonucu hayatını kaybetmelerine neden olduğunu gösteriyor. A.G.'nin ailesini öldürdükten sonra kendisini asarak hayatına son verdiği değerlendirildi.

ŞİKAYET AYLAR ÖNCE YAPILMIŞTI

A.G.'nin kayınbiraderi E.D., 22 Mayıs 2026 tarihinde Kozluk Polis Merkezi'ne başvurmuştu. E.D. verdiği ifadede, kendisine ait yaklaşık 2,5 kilogram has altını 6 Mart 2026'da saklaması amacıyla eniştesi A.G.'ye emanet ettiğini, ancak daha sonra kendisine ulaşamadığını belirterek şikayetçi olmuştu. Valilik açıklamasında olayın bu anlaşmazlıktan kaynaklandığının değerlendirildiği vurgulandı.

"UZMAN ÇAVUŞ" İDDİALARINA YALANLAMA

Açıklamada ayrıca bazı basın ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan, A.G.'nin uzman çavuş olduğu yönündeki iddialara da değinildi. Valilik, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını, şahsın jandarma teşkilatıyla herhangi bir ilişkisinin bulunmadığını net bir dille ifade etti.

Olaya ilişkin adli tahkikat Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ediyor. İdari inceleme ise ilgili birimler tarafından tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülüyor.

Valilik açıklamasını şu ifadelerle tamamladı: "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz."