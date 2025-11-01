Batman’daki AVM’de korkunç kaza! Kopan parmak bulunamadı

Batman’da alışveriş merkezinde yaşanan olay yürekleri sızlattı. Edinilen bilgilere göre, ailesiyle birlikte alışverişe giden 2 yaşındaki Dilan Seyran Taş, yürüyen merdivenle üst kata çıkacağı sırada dengesini kaybederek düştü.

Düşme esnasında küçük kızın parmağı merdiven basamağına sıkışarak koptu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dilan Seyran Taş, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bu sırada itfaiye ekipleri, kopan parmağı bulmak için üç saat boyunca yürüyen merdivende arama yaptı ancak sonuç alınamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.