Batmanlı'lar sonbaharda hasad ettikleri şalgamı toprak çukurlarda saklıyor. Kışın topraktan çıkarılan vitamin deposu şalgam haşlanıp veya etle kavrularak tüketiliyor.

Sonbaharda hasadı yapılıyor, kışın tüketilmek üzere bir metre derinliğindeki toprak çukurlara gömülüyor.



Şalgam Batman'lıların sofrasından yaz kış eksik olmuyor.



Mereto Dağı eteklerinde köylüler bugünlerde telaşlı. Toprak çukurlar açılarak şalgam çıkarılıyor.



Köylülerin "ilaç" dediği şalgam haşlanıp veya etle kavrularak sofralardaki yerini alıyor.



Bazı köylüler ise toprak altından çıkarttıkları şalgamları ilçe pazarında veya kent merkezinde satıyor.



Batmanlıların yöresel sofralarının vazgeçilmezi olan şalgam, 4-5 ay boyunca toprak altında taze bir şekilde kalabiliyor.





ulusal.com.tr