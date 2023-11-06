Battalgazi'de Depreme Dayanıklı 400 Konutun Temeli Atıldı

6 Şubat depreminde en çok etkilenen illerden biri olan Malatya'da depreme dayanıklı 400 konutun temeli atıldı. Temeli atılan konutların 8 şiddetinde depreme dayanıklı olduğu belirtildi.

Battalgazi'de Depreme Dayanıklı 400 Konutun Temeli Atıldı

6 Şubat'taki büyük depremin yıkıma neden olduğu Malatya'da, Battalgazi ilçesine bağlı Çamurlu Mahallesi'nde 400 sosyal konut için temel atma töreni düzenlendi.

Törende konuşan Malatya Valisi Ersin Yazıcı, çok kısa bir sürede kenti yeniden ayağa kaldıracaklarını belirtti.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de, atılan temellerin 8 şiddetindeki depremlere dayanıklı olduğunu kaydetti.

Proje kapsamında, 200 konut Çamurlu Mahallesi'nde, 200 konut da Şehit Fevzi Mahallesi’nde olmak üzere 400 adet sosyal konut yapılacak.

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