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Batuhan için tek yürek oldular! “Haydi Batuhan Soma Seni Bekliyor”

Manisa’nın Soma İlçesinde yaşayan Ağcık ailesinin biricik oğlu 9 yaşındaki Batuhan bir yıldır lösemi tedavisi görüyor. Batuhan için ülke genelinde yapılan taramalar sonuç verdi. Uygun ilik bulundu ve nakil için Antalya’ya gidildi.

Batuhan için tek yürek oldular! “Haydi Batuhan Soma Seni Bekliyor”

Bu minikler, Manisa’nın Soma ilçesindeki Zübeyde Hanım İlkokulu’nda okuyan öğrenciler. Onlar, arkadaşları Batuhan için tek yürek oldular.

Batuhan, maden emekçisi bir ailesinin tek oğlu. 9 yaşındaki Batuhan’a bir yıl önce lösemi teşhisi konuldu. Yaşam azmiyle dolu minik Batuhan, ağır hastalığıyla mücadele ederken, bir yandan da ülke genelinde uygun ilik taraması yapıldı. Ve nihayet sonuç alındı. Nakil için Antalya’da özel bir hastanenin kapısı çalındı.

Arkadaşları onu bedenen olmasa da hiç yalnız bırakmadı. Kendileri küçük, yürekleri kocaman olan arkadaşları büyük bir dayanışma örneği yarattı.

Minik Batuhan 18 Ocak’ta ilik nakli ameliyatı olacak. Giderek ağırlaşan tedavi masraflarına bir de nakil sonrası tedaviler ve Antalya’da konaklama giderleri eklenecek. Hal böyle olunca Batuhan için sadece arkadaşları değil hemşehrileri de kenetlendi.

Okul idaresinin girişimleri Soma Kaymakamlığı’nın da izniyle ‘Haydi Soma sıra sende’ yardım kampanyası başlatıldı.

Arkadaşları minik Batuhan’ı sağlığına kavuşuncaya kadar yalnız bırakmayacak. “Haydi Batuhan Soma Seni Bekliyor.”



ulusal.com.tr

Etiketler; #Manisa #soma
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