Bayburt'ta 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Bayburt'ta 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Bayburt'ta siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



Adalet ve Kalkınma Partisi

Bayburt merkez: Fatih Yumak

Aydıntepe: Fatih Eraslan

Demirözü: Arslan Gürer



Cumhuriyet Halk Partisi

Bayburt merkez: Kağan Eraslan

Demirözü: Muhammet Yeşil



Milliyetçi Hareket Partisi

Bayburt merkez: Hükmü Pekmezci

Aydıntepe: Haşim Şentürk

Demirözü: Hicabi Kurtulmuş



İYİ Parti

Bayburt merkez: Yunus Özyıldırım

Demirözü: Necati Fidan



Saadet Partisi

Bayburt merkez: Osman Nuri Temür

Aydıntepe: Sezgin İstemi

Demirözü : Hasip Niyazioğulları



Bağımsız Türkiye Partisi

Bayburt merkez: Nevriye Zor

Aydıntepe: Zeynep Yeşil

Demirözü: Ali Haydar Ayvaz



Demokratik Sol Parti

Bayburt merkez: Murat Çikot

Aydıntepe: Hafize Başer

Demirözü: Celal Kara



Türkiye Komünist Partisi

Bayburt merkez: Özgün Can



Bağımsız adaylar

Bayburt merkez: Mehmet Emir