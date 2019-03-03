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Bayburt 31 Mart 2019 yerel seçim kesin aday listesi

Bayburt'ta 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Bayburt 31 Mart 2019 yerel seçim kesin aday listesi

Bayburt'ta 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kesinleşen listelere göre Bayburt'ta siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi
Bayburt merkez: Fatih Yumak
Aydıntepe: Fatih Eraslan
Demirözü: Arslan Gürer

Cumhuriyet Halk Partisi
Bayburt merkez: Kağan Eraslan
Demirözü: Muhammet Yeşil

Milliyetçi Hareket Partisi
Bayburt merkez: Hükmü Pekmezci
Aydıntepe: Haşim Şentürk 
Demirözü: Hicabi Kurtulmuş

İYİ Parti
Bayburt merkez: Yunus Özyıldırım
Demirözü: Necati Fidan

Saadet Partisi
Bayburt merkez: Osman Nuri Temür
Aydıntepe: Sezgin İstemi 
Demirözü : Hasip Niyazioğulları

Bağımsız Türkiye Partisi
Bayburt merkez: Nevriye Zor
Aydıntepe: Zeynep Yeşil
Demirözü: Ali Haydar Ayvaz

Demokratik Sol Parti
Bayburt merkez: Murat Çikot
Aydıntepe: Hafize Başer
Demirözü: Celal Kara

Türkiye Komünist Partisi 
Bayburt merkez: Özgün Can

Bağımsız adaylar
Bayburt merkez: Mehmet Emir

Etiketler; #Bayburt
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