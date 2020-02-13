Bayburt'ta 14 Şubat Cuma okullar tatil mi? Açıklama geldi
Bayburt'ta yoğun kar yağışı nedeni ile okullar bir günlüğüne il genelinde tatil ilan edildi.
YURT 13.02.2020, 18:29
Bayburt'ta devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Vali Cüneyt Epcim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il genelinde kar ve buzlanmanın etkisini sürdüreceğini belirtti.
Epcim, devam eden olumsuz hava koşullarından ötürü yarın eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.
Açıklamada engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
ulusal.com.tr