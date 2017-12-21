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Bayburt'un 'lor dolması'na coğrafi işaret

Tarihi İpek Yolu güzergahında birçok medeniyete ev sahipliği yapan Bayburt'ta, yöresel ürünleri katma değere çevirmek için başlatılan "coğrafi işaret" çalışması kapsamında ilk tescili "lor dolması" aldı.

Bayburt'un 'lor dolması'na coğrafi işaret

Bayburtlu Kadınlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından yapılan coğrafi işaret tescil belgesi başvurusu Türk Patent ve Marka Kurumunca onaylandı.

Dernek Başkanı Leyla Karabulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmişten günümüze miras olarak ulaşan birçok yöresel ürünün, coğrafi işaretle geleneksel özellik ve kalitelerini koruyarak gelecek nesillere aktarılmasının yanında kente de ekonomik değer kazandırdığını söyledi.

Lor dolmasının Bayburt mutfağında önemli yeri olduğuna dikkati çeken Karabulut, "Bayburtlu Kadınlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak lor dolması için coğrafi işaret almak için başvuruda bulunduk. Bu başvurumuz kabul edilerek lor dolmasının coğrafi işaretini aldık. Bayburt'un ilk coğrafi işaretini almış olmamız bizleri çok mutlu etti." dedi.

Karabulut, yörede herkes tarafından beğenilerek tüketilen lor dolmasının farklı damak lezzetlerine de hitap ettiğini belirterek, lor dolmasının yapımını şöyle anlattı:

"Lor dolması yapılırken bulgur süt ve taze lor haşlanarak yeşil soğanla karıştırılır. Daha sonra doğadan toplanan evelik yaprağıyla sarılır. Tepsiye dizilerek fırına verilen lor dolması üzerine bolca dökülen tereyağı ile servis edilir."


Kaynak: AA
Etiketler; #Bayburt
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