Bayburt ve Nevşehir'de 12 Şubat 2020 Çarşamba okullar tatil mi?

Bayburt'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte kar yağışı ve buzlanma kaynaklı olumsuz hava şartları dolayısıyla 12 Şubat Çarşamba günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Nevşehir'de taşımalı eğitime kar ve buzlanma engeli

Nevşehir'de, yoğun kar ve soğuk hava nedeniyle yollarda oluşan buzlanma yüzünden il genelindeki köy okulları ile taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kara yollarındaki buzlanma nedeniyle il genelindeki tüm köy okulları ile taşımalı eğitim ve rehabilitasyon merkezleri yarın tatil edildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bilgisi aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yoğun yağan karın oluşturduğu olumsuz koşullar ve olası buzlanma tehlikesi nedeniyle il genelindeki köy okulları, rehabilitasyon merkezlerindeki eğitim ve öğretim ile taşımalı eğitime 1 gün süre ile ara verme kararı alınmıştır. Yine kendi imkanlarıyla veya toplu taşıma ile il merkezine veya ilçe merkezlerine gelen öğrencilerimiz de 1 gün izinli sayılacaktır. Ayrıca tüm hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personel de aynı gün izinli sayılacaktır."

Açıklamada, il ve ilçe merkezleri ile beldelerde eğitim öğretimin ise normal seyrinde devam edeceği ifade edildi.