Bayburt'ta feci kaza! Otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Bayburt'ta feci bir trafik kazası meydana geldi. Kontrolden çıkarak önce kaldırıma ardından ağaca çarparak devrilen otomobilin sürücüsü kazada hayatını kaybetti.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Bayburt'ta feci kaza! Otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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Bayburt'ta feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Bayburt-Gümüşhane kara yolu Turgut Özal Bulvarı oldu.

Edinilen bilgiye göre, E.Ç. (37) yönetimindeki 69 AAB 504 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce kaldırıma daha sonra ağaca çarptıktan sonra devrildi.

Bayburt'ta feci kaza! Otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Resim : 1

Çevredekilerin kazayı yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

E.Ç'nin cenazesi otopsi için Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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