Bayburt’ta geri dönüşümle yapılan konferans salonu şiir programıyla açıldı

Bayburt’ta, öğretmen ve öğrencilerin katkılarıyla düşük maliyetle ve sıfır atık anlayışıyla yapımı tamamlanan konferans salonu düzenlenen törenle hizmete girdi.

Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde oluşturulan 127 kişilik konferans salonunun açılışı kapsamında, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Abdurrahim Karakoç anısına şiir programı düzenlendi. Programda öğrenciler, Karakoç’un şiirlerini seslendirdi.

Ağırlıklı olarak geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak hayata geçirilen salonun, öğretmen ve öğrencilerin emeğiyle, hayırseverlerin desteği sayesinde tamamlandığı belirtildi. Çevre bilinci ve sürdürülebilirlik anlayışıyla oluşturulan salonun, eğitim ortamlarında geri dönüşümün önemine dikkat çeken örnek bir çalışma olduğu vurgulandı.

Törende, salonun yapımında emeği geçen öğretmen, öğrenci ve hayırseverlere teşekkür edilerek plaket takdim edildi. Plaketler, Mustafa Eldivan ve Ömer Faruk Kahraman tarafından verildi. Vali Eldivan, bu tür projelerin eğitime ve kültürel hayata önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Okul Müdür Yardımcısı Arif Köprücü ise daha önce yıkımı gerçekleştirilen Bayburt Kültür Merkezi’nden alınan döşeme ve koltukların değerlendirilerek konferans salonunun oluşturulduğunu söyledi. Köprücü, öğretmenler, öğrenciler ve okul personelinin ortak çalışmasıyla 127 kişilik salonun okula kazandırıldığını, projenin sıfır atık açısından da önemli olduğunu dile getirdi.

Program, Abdurrahim Karakoç’un şiirlerinin öğrenciler tarafından seslendirilmesinin ardından sona erdi.