Baykal ailesine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi, vefat eden CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte, Baykal ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Erdoğan, Baykal'ın eşi Olcay Baykal, kızı Aslı Baykal ve oğlu Ataç Baykal'a başsağlığı dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Taziye ziyareti Baykal ailesinin evinde yapıldı.

Eşi Emine Erdoğan’nın eşlik ettiği ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Baykal'ın eşi Olcay Baykal, kızı Aslı Baykal ve oğlu Ataç Baykal'a başsağlığı dileklerini iletti.
 

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