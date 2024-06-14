Bayram alışverişinde "indirim" ilanlarına dikkat!

Kurban Bayramı yaklaştı. Sosyal medya platformlarından sık sık "Bayram indirimi " ilanları veriliyor. Tüketici Derneği Başkanı Levent Küçük bu platformlardan ürün alacak vatandaşları dikkatli olmaları için uyarılar yaptı.

Editör: Yasin Emre Gök
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Kurban Bayramı yaklaştı. Sosyal medya platformlarından sık sık "Bayram indirimi " ilanları veriliyor. Tüketici Derneği Başkanı Levent Küçük bu platformlardan ürün alacak vatandaşları dikkatli olmaları için uyarılar yaptı.

Bayram alışverişi kimi zaman çarşılardan kimi zaman ise internet üzerinden yapılıyor. Dolandırıcılar orijinal ürünlerin sitesini kopyalıyor. Tüketiciler tuzağa düşürülüyor.

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük alışverişlerin tüketicilere kolaylık sağlamasının yanı sıra birçok mağduriyeti de beraberinde getirmesine dikkat çekiyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# bayram alışverişi # Kurban Bayramı
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