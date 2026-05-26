Bayram arifesinde mahalle savaş alanına döndü: Akrabaların kanlı arazi kavgasına çevik kuvvet müdahale etti!

Şırnak'ın Cizre ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden husumetli olan akraba iki aile arasında bayram arifesinde çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 8 kişi yaralandı. Çevik Kuvvet polisinin biber gazıyla zor kullanarak yatıştırdığı olay sonrası 17 şüpheli gözaltına alındı.

Simge Sarıyar
Cudi Mahallesi Ziraat Sokak'ta karşı karşıya gelen ve aralarında daha önceden arazi anlaşmazlığı bulunan akraba iki ailenin bireyleri arasında sözlü tartışma başladı. Tarafların öfkelenmesiyle kısa sürede büyüyen bu gerginlik; taş, sopa ve bıçakların çekildiği tekmeli tokatlı bir kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adeta savaş alanına dönen sokağa hızla intikal eden Çevik Kuvvet ekipleri, kontrolden çıkan kavgayı durdurabilmek için taraflara biber gazı kullanarak müdahale etti. Yaşanan şiddetli arbede sonucunda 2 kişi aldığı bıçak darbeleriyle, 6 kişi ise taş ve sopa darbeleriyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

HASTANE VE SOKAKTA GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslara alınarak Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Polis ekipleri, yeni bir olumsuzluğun yaşanmasını ve kavganın yeniden alevlenmesini önlemek amacıyla hem olayın meydana geldiği mahallede hem de yaralıların tedavi gördüğü hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik güçlerince yürütülen çalışmalar kapsamında kavgaya karıştığı tespit edilen 17 şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü. Emniyet birimlerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı inceleme tüm yönleriyle devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

şırnak
