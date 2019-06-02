Milyonlarca kişi Cuma günü mesai bitimiyle bayram tatili için yollara düştü.
Özellikle iftar saati sonrası yollarda trafik yoğunluğu arttı. Uyarılara ve tedbirler işe yaramadı, çok sayıda kaza yaşandı.
Resmi kayıtlara göre tatilin ilk günü olan 1 Haziran'da saat 18.00'e kadar 29 trafik kazası meydana geldi.
Van, Kayseri, Elazığ, Balıkesir, Konya, Karaman ve Düzce'deki kazalarda 12 kişi yaşamını yitirirken, 8 kişi yaralandı.
İzmir, Kırıkkale, İstanbul, Sivas, Mardin, Aksaray, Bursa, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Tekirdağ, Kayseri ve Karabük'teki kazalarda yaralanan 75 kişi tedavi altına alındı.
Saat 18.00'dan sonra 3 kaza kayıt altına alındı. 1 kişi öldü, 13 kişi yaralı olarak hastanelere kaldırıldı.
Bayram tatilin ilk gününe 32 kazada 13 kişi yaşamını yitirirken, 96 kişi de yaralandı.
ulusal.com.tr
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