Bayram dönüşü çileye dönüştü: Otoyolda kilometrelerce araç kuyruğu!

Bayramın son gününde İstanbul’a dönmek isteyen tatilciler, Anadolu Otoyolu’nda yoğun trafiğe takıldı. Kocaeli kesiminde, özellikle Kandıra Gişeleri çıkışı sonrası Bekirdere Rampası, Gültepe Tüneli ve Korutepe Tüneli çevresinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Trafiğin bu bölgelerde yoğunlaşmasının en önemli nedeni, sürücülerin otoyola aynı saatlerde girmesi ve İstanbul yönünde şerit daralmalarının etkisiyle akışın kesintiye uğraması oldu. Yetkililer, sürücüleri alternatif güzergâhlara yönlendirmeye çalışsa da yoğunluk kontrol altına alınamadı.

SAKARYA’DA ARAÇLAR İLERLEYEMİYOR

Anadolu Otoyolu’nun Sakarya geçişinde, özellikle Hendek, Akyazı ve Arifiye mevkilerinde yoğunluk giderek arttı. Sapanca geçişi ise en kritik noktalardan biri haline geldi. Burada araçlar zaman zaman tamamen durdu, sürücüler kontak kapatmak zorunda kaldı.

Trafiğin bu bölgelerde özellikle öğle saatlerinden itibaren artış gösterdiği, ilerleyen saatlerde ise yoğunluğun daha da artabileceği belirtildi.

D-100 KARA YOLUNDA DA YOĞUNLUK SÜRÜYOR

Otoyola alternatif olarak tercih edilen D-100 kara yolu, Derince mevkisi başta olmak üzere İstanbul istikameti boyunca akıcı ama yoğun bir trafikle karşı karşıya. Sürücüler, otoyoldaki yoğunluktan kaçmak istese de D-100 üzerindeki trafiğin de yoğunluğu azaltmadığı gözlemleniyor.

Trafik ekipleri ve Karayolları Genel Müdürlüğü, bayram dönüşü yoğunluğu nedeniyle sürücüleri uyardı. Özellikle uzun süre trafikte kalanların yorgunluk yaşamaması için mola verilmesi gerektiği vurgulanırken, emniyet şeridinin kesinlikle ihlal edilmemesi gerektiği belirtildi.