Bayram için emanet almıştı: LPG'li otomobil seyir halindeyken alev topuna döndü!
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde gece saatlerinde seyir halindeki LPG'li bir otomobil motor kısmından yanmaya başladı. Sürücünün Ramazan Bayramı'nda kullanmak üzere yeğeninden emanet aldığı öğrenilen araç, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle muhtemel bir patlama yaşanmadan söndürüldü.
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde gece saatlerinde yolda olan M.Ü. idaresindeki 71 ADY 269 plakalı Fiat marka LPG'li otomobilin motor bölümünde yangın çıktı.
Sürücünün aracı yaklaşan Ramazan Bayramı'nda kullanmak amacıyla yeğeninden emanet olarak aldığı öğrenildi. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sararken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın tamamen söndürüldü. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken araçta maddi hasar meydana geldi.
ALEVLER KISA SÜREDE TÜM ARACI SARDI
Edinilen bilgiye göre yangın, gece saatlerinde ilçe merkezindeki bir sokakta meydana geldi. M.Ü.'nün kullandığı LPG'li otomobil seyir halindeyken motor kısmından aniden alev aldı.
Ateşin kısa sürede aracın geneline yayılması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye vakit kaybetmeden itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yanan araca hızla müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.
Ekipler, aracın LPG'li olması nedeniyle muhtemel bir patlamaya karşı bagajdaki gaz tankını kapatarak olası bir tehlikenin önüne geçti.
Yangın söndürme ve soğutma çalışmaları sürdüğü esnada polis ekipleri de sokağı bir süreliğine araç ve yaya trafiğine kapattı.
Sağlık ekipleri ise olay yerinde herhangi bir yaralanma veya dumandan etkilenme durumuna karşı hazır bekledi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde yangının aracın elektrik kontağından çıktığı değerlendirildi.