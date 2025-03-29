Bayram namazı evde kılınır mı? Kaç rekat ve nasıl kılınır?

İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre bayram namazı kılınışı ve detayları...

2025 Ramazan Bayramı’nda yılın ilk bayram namazı, 30 Mart Pazar sabahı eda edilecek. Ramazan ayının bitimiyle birlikte sabahın erken saatlerinden itibaren ülke genelinde camilerde bayram namazı kılınacak. Yılda yalnızca iki kez kılınan bu namaz, zamanla unutulabildiği için namaz öncesinde din görevlileri tarafından cemaate hatırlatmalar yapılacak.

Bayram namazı nasıl kılınır?

Bayram namazı, sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır. Camilerde müezzin kayyım, namaz öncesinde cemaatin niyetini doğru şekilde getirmesi için yönlendirmelerde bulunur.

Niyet:

Kılınacak bayram namazına göre niyet edilir:

“Niyet ettim Allah’ım, senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama.”

“Niyet ettim Allah’ım, senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama.”

Bayram namazı kılınışı:

🔹 1. Rekat:

Niyet edildikten sonra iftitah tekbiri alınır ve eller bağlanır.

Sessizce Sübhaneke duası okunur.

Üç kez tekbir alınarak eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara bırakılır, dördüncü tekbirde eller göbek hizasında bağlanır.

İmam, Fatiha Suresi ve bir zamm-ı sure okur, cemaat sessizce dinler.

Rüku ve secdelerin ardından ikinci rekata kalkılır.

🔹 2. Rekat:

İmam, Fatiha Suresi ve bir zamm-ı sure okur, cemaat dinler.

Üç kez tekbir alınır, eller kulak hizasına kaldırılarak yanlara salınır.

Dördüncü tekbirde eller kaldırılmadan rükuya gidilir.

Rüku ve secdelerin ardından oturularak Tahiyyat, Salli-Barik duaları okunur.

Önce sağa, sonra sola selam verilerek namaz tamamlanır.

Namazın ardından müezzinin refakatinde üç kez teşrik tekbiri getirilir. Sonrasında imam minbere çıkarak bayram hutbesini okur.