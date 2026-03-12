Bayram öncesi otobüs fiyatları belli oldu

Bayram tatili için geri sayım başlarken otobüs biletlerine talep patlaması yaşanıyor. İşte şehrilerarası otobüs biletlerinin fiyat listesi

Terminallerde Yoğunluk Başladı: Biletinizi Son Ana Bırakmayın!

TOF Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, normalde 22 bin olan günlük sefer sayısının 27 bine yükseltildiğini ve 14 Mart’tan itibaren 12 bin ek otobüsün hizmete gireceğini açıkladı.

Sektör temsilcileri, seyahat hareketliliğinin bugün itibarıyla ivme kazandığını belirterek bazı verileri paylaştı

Günlük 22 bin olan sefer sayısı yoğunluk nedeniyle 27 bine çıkarıldı.

14 Mart tarihinden itibaren yaklaşık 12 bin ek otobüs bileti satışa sunulacak.

En büyük yoğunluk sahil bölgelerine ve memleketlere gidişlerde yaşanıyor.

Bayramın ilk günü ise otobüs bilet fiyatları şöyle:

Ankara-İzmir: 970 TL

Ankara-Antalya: 949 TL

İstanbul-Bursa: 599 TL

İstanbul- Antalya: bin 250 TL

İstanbul- Eskişehir: 870 TL

İstanbul- Ankara: 949 TL

İstanbul-İzmir: bin 370 TL

