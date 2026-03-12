Bayram öncesi otobüs fiyatları belli oldu

Terminallerde Yoğunluk Başladı: Biletinizi Son Ana Bırakmayın!

TOF Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, normalde 22 bin olan günlük sefer sayısının 27 bine yükseltildiğini ve 14 Mart’tan itibaren 12 bin ek otobüsün hizmete gireceğini açıkladı.