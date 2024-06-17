Bayram sevincine gölge düşüren manzara

Bu durum, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinin Sacır Mahallesi'nde yaşandı. Kesilen kurbanların ardından bırakılan atıklar, çevre kirliliği ve halk sağlığı için zararlı bir durum yarattı. Bu olay, Kurban Bayramı'nın ruhani havasına zarar verdi ve Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın bayramdan önce yaptığı uyarılara rağmen, bazı vatandaşların bu uyarıları dikkate almadan deri ve sakatatları yol kenarlarına atmaları gözlemlendi.

"Kötü Kokulara Tahammül Edilemiyor"

Yol kenarına bırakılan kurban atıkları nedeniyle rahatsızlık duyduğunu belirten Sevgi Son isimli vatandaş, "Bayram ziyaretlerine giderken bu atıkların yanından geçmek zorunda kalıyoruz. Hastalık kapma ihtimalimiz var. Burası o kadar kötü kokuyor ki, dayanılacak gibi değil. Çevreyi temiz tutmak zorundayız. Ancak insanlar, kendi evlerinin kirlenmemesi için atıklarını buraya atıyorlar. Bence, burayı kirleten kişiler, kendi evlerini de kirletiyor olmalılar. Çevreyi temiz tutmak hepimizin sorumluluğu. Burada bir hastane var ve bu durum, hastane için de oldukça riskli. Yetkililerin bu soruna bir çözüm bulmalarını talep ediyoruz," diye konuştu. Şikayetlerin ardından Şehitkamil Belediyesi ekipleri, temizlik çalışmalarına başladı.