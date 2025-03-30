Bayram sofralarının vazgeçilmez lezzeti kadayıf

Bayram günleri, aynı zamanda ikram günleri... Türk halkı geleneksel lezzetlere yönelir. Kadayıf da bayram sofralarının vazgeçilmez tatlılarından biri. Biz de Antalya'nın en eski kadayıfçısının önünde saatlerce sıra bekleyen vatandaşlarla bu lezzeti konuştuk.

Devrim Aşkın Karasoy Devrim Aşkın Karasoy
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Bayram sofralarının kadim misafiri, şerbetin narin tellerde işlendiği, çocukluğun mutfaktan yayılan kokusu, bereketin ve paylaşmanın zarif simgesi kadayıf... Geçmişi antik döneme, çeşitlenişi Osmanlı mutfağına dayanan kadayıf, sadece tek bir tatlı çeşidine değil, geniş bir tatlı grubuna verilen isim.

Antalya'nın tarihi kadayıfçısının önünde uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar yeni bir bayramı daha bu geleneksel lezzetle tatlandırmak için sıra bekliyor.

"Bunun tadı ayrı. Çocukluğumuzdan beri bunu çok seviyoruz. Bunun tadı başka. Bunu hatırlıyorum. Çocuklarıma hatırlatmaya çalışıyorum."
"Evet, ben kadayıfçı Galip’ in torunuyum. Benim dedem Antalya'nın ilk kadayıf döken ustalarındandı. Bizim ailede kadayıf tatlısı meşhurdur. Vazgeçilmezimizdir."

Bir çok şerbetli tatlıya göre daha ekonomik olan kadayıfın şerbetlenmesi kolay görünse de, tel tel pişirilmesi sabır işi.

İster Arap kadayıfı ister tel kadayıf olsun, vatandaşlar bu geleneksel lezzetin birçok tatlının aksine bütçeye uygun olmasından memnun.

"Onun için beklemeye değer diye düşünüyorum. Ekonomik olmasıda ilgimizi çekiyor ama güzelde. Hem ekonomik hem güzel bir şey almak mümkün değil bu devirde. Burası özellikle geleneksel arap kadayıfında daha çok."

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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