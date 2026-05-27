Bayram tatilcileri 2 ilçeye akın etti: 4 günde 40 bin araç

Kurban Bayramı tatilinin ilk günlerinde Muğla’nın Marmaris ve Datça ilçelerine araç girişinde yoğunluk yaşandı. Bölgeye kara yoluyla ulaşımın sağlandığı Çetibeli Jandarma Kontrol Noktası’ndan 4 günde yaklaşık 40 bin araç geçti.

MARMARİS VE DATÇA YOLUNDA BAYRAM YOĞUNLUĞU

9 günlük Kurban Bayramı tatilini Muğla’nın Marmaris ve Datça ilçelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, bayramın ilk günlerinden itibaren bölgeye akın etti.

Marmaris ve Datça’ya kara yoluyla girişin sağlandığı tek nokta olan Çetibeli Jandarma Kontrol Noktası’nda yoğun araç trafiği oluştu.

Marmaris ve Datça’ya giriş yapan araçlar arasında ağırlıklı olarak İstanbul, Ankara, Eskişehir, Hatay, Mersin, Denizli ve Aydın plakalı araçların bulunduğu gözlemlendi.

4 GÜNDE 40 BİN ARAÇ GEÇTİ

Yetkililerden edinilen bilgiye göre Kurban Bayramı tatilinin ilk 4 gününde kontrol noktasından yaklaşık 40 bin araç geçiş yaptı.

Bölgedeki yoğunluğun bayram tatilinin ilerleyen günlerinde daha da artmasının beklendiği belirtildi.

JANDARMADAN BAYRAM DENETİMİ

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yapan Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çetibeli Jandarma Karakolu’nda 7 gün 24 saat esasına göre denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, sürücü ve yolcuların bayramını kutlayarak vatandaşlara şeker ikramında bulundu.

