Bayram tatili 9 gün olacak mı? Resmi açıklama geldi

Bu yıl Ramazan Bayramı tatili 9 gün olmayacak. Önceki yıllarda hafta içine denk gelen bayram tatilleri, hafta sonu ile birleştirilerek uzatılıyordu. Ancak bu yıl devlet kurumlarında ve özel sektörde tatil süresi 9 güne çıkarılmayacak.

Öte yandan, okullarda ara tatilin Ramazan Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle öğrenciler için tatil süresi 9 gün olacak.

Hayır, bayram tatili uzatılmadı. Resmi takvime göre Ramazan Bayramı tatili 3 gün sürecek ve hafta sonu ile birleşmeyecek.

Resmi takvime göre 2025 Ramazan Bayramı şu şekilde:

29 Mart 2025 Cumartesi → Ramazan Bayramı Arefesi

30 Mart 2025 Pazar → Ramazan Bayramı 1. günü

31 Mart 2025 Pazartesi → Ramazan Bayramı 2. günü

1 Nisan 2025 Salı → Ramazan Bayramı 3. günü

Sonuç olarak, devlet kurumları ve özel sektör için bayram tatili 3 gün olacak. Ancak öğrenciler, ara tatilin denk gelmesiyle birlikte 9 gün tatil yapabilecek.