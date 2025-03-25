Bayram tatili 9 gün olacak mı? Resmi açıklama geldi

Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala, birçok kişi 2025 bayram tatilinin kaç gün olacağını merak ediyor. Özellikle resmi tatilin hafta sonu ile birleştirilip 9 güne uzatılıp uzatılmayacağı araştırılıyor. Peki, bayram tatili kaç gün sürecek? Tatil uzatıldı mı? İşte 2025 Ramazan Bayramı tatil takvimi…

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bayram tatili 9 gün olacak mı? Resmi açıklama geldi
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Bu yıl Ramazan Bayramı tatili 9 gün olmayacak. Önceki yıllarda hafta içine denk gelen bayram tatilleri, hafta sonu ile birleştirilerek uzatılıyordu. Ancak bu yıl devlet kurumlarında ve özel sektörde tatil süresi 9 güne çıkarılmayacak.

Öte yandan, okullarda ara tatilin Ramazan Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle öğrenciler için tatil süresi 9 gün olacak.

Hayır, bayram tatili uzatılmadı. Resmi takvime göre Ramazan Bayramı tatili 3 gün sürecek ve hafta sonu ile birleşmeyecek.

Resmi takvime göre 2025 Ramazan Bayramı şu şekilde:

29 Mart 2025 Cumartesi → Ramazan Bayramı Arefesi
30 Mart 2025 Pazar → Ramazan Bayramı 1. günü
31 Mart 2025 Pazartesi → Ramazan Bayramı 2. günü
1 Nisan 2025 Salı → Ramazan Bayramı 3. günü
Sonuç olarak, devlet kurumları ve özel sektör için bayram tatili 3 gün olacak. Ancak öğrenciler, ara tatilin denk gelmesiyle birlikte 9 gün tatil yapabilecek.

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