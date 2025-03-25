Bayram tatili 9 gün olacak mı? Resmi açıklama geldi
Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala, birçok kişi 2025 bayram tatilinin kaç gün olacağını merak ediyor. Özellikle resmi tatilin hafta sonu ile birleştirilip 9 güne uzatılıp uzatılmayacağı araştırılıyor. Peki, bayram tatili kaç gün sürecek? Tatil uzatıldı mı? İşte 2025 Ramazan Bayramı tatil takvimi…
Bu yıl Ramazan Bayramı tatili 9 gün olmayacak. Önceki yıllarda hafta içine denk gelen bayram tatilleri, hafta sonu ile birleştirilerek uzatılıyordu. Ancak bu yıl devlet kurumlarında ve özel sektörde tatil süresi 9 güne çıkarılmayacak.
Öte yandan, okullarda ara tatilin Ramazan Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle öğrenciler için tatil süresi 9 gün olacak.
Hayır, bayram tatili uzatılmadı. Resmi takvime göre Ramazan Bayramı tatili 3 gün sürecek ve hafta sonu ile birleşmeyecek.
Resmi takvime göre 2025 Ramazan Bayramı şu şekilde:
29 Mart 2025 Cumartesi → Ramazan Bayramı Arefesi
30 Mart 2025 Pazar → Ramazan Bayramı 1. günü
31 Mart 2025 Pazartesi → Ramazan Bayramı 2. günü
1 Nisan 2025 Salı → Ramazan Bayramı 3. günü
Sonuç olarak, devlet kurumları ve özel sektör için bayram tatili 3 gün olacak. Ancak öğrenciler, ara tatilin denk gelmesiyle birlikte 9 gün tatil yapabilecek.