Bayramda büyüklerin elini öpen, harçlık toplayan çocukların adresi parklar oldu.
Aileleriyle park ve eğlence merkezlerine akın eden çocuklar gönüllerince eğlendi.
Çocuklar, ağustos sıcağına ve uzun kuyruklara aldırış etmedi. Lunaparklardaki oyun setleriyle eğlenceli anlar yaşadı.
Lunaparkta eğlenenlerin dışında tarihi mekanları gezenler de oldu.
Başta Anıtkabir olmak üzere, Ankara Kalesi, Hacı Bayram Veli Türbesi ve Hamamönü yerli turistlerin uğrak mekanlarından bazılarıydı.
ulusal.com.tr
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