Bayram tatili çocuklara yaradı. Kurban bayramı dolayısıyla Başkentte çocuklar parklara ve eğlence merkezlerine akın etti. Bayram tatilini fırsat bilen çocuklar anne ve babalarıyla gönüllerince eğlendiler.





Aileleriyle park ve eğlence merkezlerine akın eden çocuklar gönüllerince eğlendi.



Çocuklar, ağustos sıcağına ve uzun kuyruklara aldırış etmedi. Lunaparklardaki oyun setleriyle eğlenceli anlar yaşadı.



Lunaparkta eğlenenlerin dışında tarihi mekanları gezenler de oldu.



Başta Anıtkabir olmak üzere, Ankara Kalesi, Hacı Bayram Veli Türbesi ve Hamamönü yerli turistlerin uğrak mekanlarından bazılarıydı.



ulusal.com.tr Bayramda büyüklerin elini öpen, harçlık toplayan çocukların adresi parklar oldu.Aileleriyle park ve eğlence merkezlerine akın eden çocuklar gönüllerince eğlendi.Çocuklar, ağustos sıcağına ve uzun kuyruklara aldırış etmedi. Lunaparklardaki oyun setleriyle eğlenceli anlar yaşadı.Lunaparkta eğlenenlerin dışında tarihi mekanları gezenler de oldu.Başta Anıtkabir olmak üzere, Ankara Kalesi, Hacı Bayram Veli Türbesi ve Hamamönü yerli turistlerin uğrak mekanlarından bazılarıydı.