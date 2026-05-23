Bayram tatili için gelenler gözlerine inanamadı: Köye sadece kayıkla girilebiliyor!
Yozgat'ın Çekerek ilçesinde şiddetli yağışlar sonrası Lavanta Adası ve Cemaloğlu köyü bağlantı yolları sular altında kaldı. Alternatif güzergahların da çamur nedeniyle kapanması üzerine bölge halkı ve bayram ziyaretine gelen vatandaşlar köye ulaşabilmek için kayık kullanmaya başladı.
Yozgat'ın Çekerek ilçesinde son günlerde etkisini gösteren sağanak yağışlar bölgedeki ulaşım altyapısını tahrip etti. Yağışların ardından ilçedeki Lavanta Adası ile Cemaloğlu köyüne giden ana güzergah tamamen sular altında kalarak ulaşıma kapandı.
Ana yolun kapanması üzerine vatandaşlar Hamzalı köyü yönünde bulunan alternatif rotaya yöneldi. Ancak bu yolun da devam eden iyileştirme çalışmaları ve yoğun çamur sebebiyle taşıt kullanımına elverişsiz hale gelmesi, köyle olan kara yolu bağlantısını tamamen kesti.
BAYRAM ZİYARETİNDE KAYIKLI YOLCULUK
Karayolu ulaşımının durmasının ardından Cemaloğlu köyü sakinleri çareyi kayıklarda buldu. Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte ailelerini ziyarete gelen vatandaşlar, köy girişinde karşılaştıkları sular altındaki yollar sebebiyle büyük şaşkınlık yaşadı. Araçlarıyla ilerleyemeyen ziyaretçiler ve köy sakinleri, evlerine ulaşabilmek için mecburen su üzerinden kayıklarla seyahat etmeye başladı.
İstanbul’dan tatil için memleketine gelen Ahmet Şahan da yol mağduriyeti yaşayan vatandaşlar arasında yer aldı. Ailesiyle birlikte babasını ziyaret etmek amacıyla yola çıkan Şahan, güzergahın kapalı olması nedeniyle ulaşımını kayıkla tamamlamak zorunda kaldı.
Yaşadığı durumu aktaran Şahan, "Cemaloğlu köyünde oturuyoruz. İstanbul’dan bayramda babamı ziyarete geldim ama yol kapanmış. Nasıl geçeceğimizi de bilmiyoruz. Diğer taraf da çamur. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Kayıkla geçmeye çalışacağız. Devlet büyüklerimizden alternatif yollar yapmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Yağışların faturasıyla yüzleşen ve günlük hayatları kesintiye uğrayan köy sakinleri, ulaşım sorununa kalıcı bir çare bulunmasını talep ediyor. Vatandaşlar, yetkililerden sular altında kalan ana yolun ve çamur deryasına dönen alternatif güzergahların yeniden düzenlenerek güvenli kara ulaşımının bir an önce sağlanmasını istiyor.