Bayram tatili planı yapanlar dikkat: Gün gün hava durumu açıklandı

Mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının, hafta ortasından itibaren batıdan başlayarak artacağı ve bayram süresince ülke genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

🌤 Gün Gün Bayram Havası

Arife Günü (5 Haziran Perşembe): Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde yerel yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde hava açık ve sıcak olacak.

Bayramın 1. Günü (6 Haziran Cuma): Doğu Anadolu’nun doğusunda yağış öngörülüyor, yurdun geri kalan kesimlerinde ise güneşli ve sıcak bir hava hakim olacak.

Bayramın 2. Günü (7 Haziran Cumartesi): Ülke genelinde yağış beklenmiyor, hava sıcaklıkları yüksek seyredecek.

Bayramın 3. Günü (8 Haziran Pazar): Hakkâri ve Van çevreleri ile Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde yerel sağanak geçişleri bekleniyor.

Bayramın 4. Günü (9 Haziran Pazartesi): Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Diğer bölgelerde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.

🌇 Büyükşehirlerde Bayram Havası

Ankara: Bayram boyunca açık ve az bulutlu bir hava bekleniyor.

Perşembe: 11-13 / 27-29°C

Cuma: 13-15 / 29-31°C

Cumartesi-Pazartesi: 14-17 / 30-32°C

İstanbul: Genellikle parçalı ve az bulutlu.

Perşembe: 18-20 / 29-31°C

Cuma: 17-19 / 28-30°C

Cumartesi-Pazartesi: 16-19 / 26-29°C

İzmir: Az bulutlu ve açık hava etkili olacak.

Perşembe: 20-22 / 33-35°C

Cuma: 20-23 / 32-34°C

Cumartesi-Pazartesi: 20-22 / 31-35°C