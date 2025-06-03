Bayram tatili planı yapanlar dikkat: Gün gün hava durumu açıklandı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Açıklamada, 4 Haziran Çarşamba gününden itibaren yurdun batı kesimlerinden başlayarak sıcak ve yağışsız havanın etkili olmasının beklendiği belirtildi.
Mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının, hafta ortasından itibaren batıdan başlayarak artacağı ve bayram süresince ülke genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.
🌤 Gün Gün Bayram Havası
Arife Günü (5 Haziran Perşembe): Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde yerel yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde hava açık ve sıcak olacak.
Bayramın 1. Günü (6 Haziran Cuma): Doğu Anadolu’nun doğusunda yağış öngörülüyor, yurdun geri kalan kesimlerinde ise güneşli ve sıcak bir hava hakim olacak.
Bayramın 2. Günü (7 Haziran Cumartesi): Ülke genelinde yağış beklenmiyor, hava sıcaklıkları yüksek seyredecek.
Bayramın 3. Günü (8 Haziran Pazar): Hakkâri ve Van çevreleri ile Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde yerel sağanak geçişleri bekleniyor.
Bayramın 4. Günü (9 Haziran Pazartesi): Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Diğer bölgelerde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.
🌇 Büyükşehirlerde Bayram Havası
Ankara: Bayram boyunca açık ve az bulutlu bir hava bekleniyor.
Perşembe: 11-13 / 27-29°C
Cuma: 13-15 / 29-31°C
Cumartesi-Pazartesi: 14-17 / 30-32°C
İstanbul: Genellikle parçalı ve az bulutlu.
Perşembe: 18-20 / 29-31°C
Cuma: 17-19 / 28-30°C
Cumartesi-Pazartesi: 16-19 / 26-29°C
İzmir: Az bulutlu ve açık hava etkili olacak.
Perşembe: 20-22 / 33-35°C
Cuma: 20-23 / 32-34°C
Cumartesi-Pazartesi: 20-22 / 31-35°C