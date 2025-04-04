Bayram tatilinde acı bilanço: Binlerce kaza, onlarca can kaybı!

Bayram tatilinin 6. gününde Türkiye genelinde 542 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 10 kişi yaşamını yitirdi, 790 kişi yaralandı. Tatili kapsayan ilk 6 gün boyunca ise toplam 3 bin 873 kaza gerçekleşirken, bu kazalarda 57 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 533 kişi ise yaralandı.

9 günlük bayram tatili süresince emniyet ve jandarma ekiplerinin denetimlerini sıklaştırdığını belirten Bakan Yerlikaya, sadece dün yapılan denetimlerde 599 bin 476 aracın kontrol edildiğini duyurdu. Bu denetimlerde:

41 bin 922 araca ise çeşitli trafik ihlallerinden işlem yapıldı. Denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurgulayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sürücülere şu uyarıda bulundu:

"Bayram, sevdiklerimizle paylaşacağımız en özel anlardır. Bu mutlu günleri hüzne dönüştürmemek için trafikte dikkatli olalım."