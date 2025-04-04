Bayram tatilinde acı bilanço: Binlerce kaza, onlarca can kaybı!
Ramazan Bayramı tatilinin ilk 6 gününde meydana gelen trafik kazalarında 57 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 533 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatili süresince yaşanan trafik kazalarına ilişkin acı tabloyu kamuoyuyla paylaştı.
Bayram tatilinin 6. gününde Türkiye genelinde 542 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 10 kişi yaşamını yitirdi, 790 kişi yaralandı. Tatili kapsayan ilk 6 gün boyunca ise toplam 3 bin 873 kaza gerçekleşirken, bu kazalarda 57 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 533 kişi ise yaralandı.
9 günlük bayram tatili süresince emniyet ve jandarma ekiplerinin denetimlerini sıklaştırdığını belirten Bakan Yerlikaya, sadece dün yapılan denetimlerde 599 bin 476 aracın kontrol edildiğini duyurdu. Bu denetimlerde:
41 bin 922 araca ise çeşitli trafik ihlallerinden işlem yapıldı. Denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurgulayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sürücülere şu uyarıda bulundu:
"Bayram, sevdiklerimizle paylaşacağımız en özel anlardır. Bu mutlu günleri hüzne dönüştürmemek için trafikte dikkatli olalım."
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi