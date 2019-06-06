Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilinde, yapılan tüm uyarılar ve alınan önlemler fayda etmedi. Çok sayıda kaza oldu. 61 kişi yaşamını yitirdi, 429 kişi yaralandı

Bayram tatilinin kaza bilançosu ağır oldu. Onlarca kişi yaşamını yitirdi.



Bayram tatili için 31 Mayıs Cuma günü mesai bitimi sonrası vatandaşlar, tatil yörelerine ya da memleketlerine gitmek için yola çıktı.



Özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde tatilciler yollarda yoğunluğa neden oldu. Alınan tüm önlemlere ve yapılan tüm uyarılara karşın çok sayıda kaza meydana geldi.



Cuma günü saat 18.00'den, bugün saat 16.30'a kadar yurt genelinde toplam 136 kazada yaşandı.



Bu kazalarda 61 kişi hayatını kaybetti, 429 kişi de yaralandı.



ulusal.com.tr